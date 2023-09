Area Ex Campeggio a Mandello del Lario: Il Tar respinge la richiesta di sospensiva.

Il Tar, Tribunale Amministrativo Regionale di Lombardia, ha respinto per la seconda volta la richiesta di sospensiva degli atti riferiti all’intervento dell’area Ex Campeggio. La vicenda riguarda il mantenimento della sospensione, intervenuta a fine giugno, dei lavori in corso di svolgimento nell’ex area campeggio di Mandello del Lario, tra via Lungo Lario e via Giulio Cesare. "Una seconda importante conferma del buon operato della amministrazione", ha commentato il sindaco, Riccardo Fasoli, che aggiunge: "Come per l’area ex Cortesi, dopo essere stati definiti incapaci, incompetenti e inadeguati, terminate favorevolmente le restanti verifiche demaniali in corso, i lavori potranno proseguire. Speriamo di poter avere già per la prossima estate la spiaggia, il belvedere, la nuova scala di accesso, l’ascensore per la discesa dei disabili, l’esercizio pubblico con annessi servizi e la strada di collegamento tra via Lungo Lario e via Giulio Cesare a disposizione della comunità".