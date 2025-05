Carte di credito sparite. In quattro nei guai

L’indagine su un furto in abitazione e su alcuni utilizzi indebiti di carte di credito, è sfociata nei giorni scorsi in cinque perquisizioni a carico di altrettante persone residenti a Centro Valle Intelvi: quattro uomini di età compresa tra i 27 e 36 anni, tra cui due fratelli, e una donna di 26 anni. I carabinieri hanno trovato capi di abbigliamento, accessori e altri beni che sarebbero stati acquistati in modo fraudolento utilizzando carte di credito non di loro proprietà, tra cui anche Apple Watch, profumi di marca, costosi asciugacapelli, telefoni cellulari, portafogli e i documenti di identità della parte offesa che sarebbero stati utilizzati per le truffe. Nelle abitazioni di un indagato, uno dei due fratelli, di 27 anni, e della donna, sono inoltre stati trovati alcuni involucri contenenti dosi di hascisc per uso personale, per i quali entrambi sono stati segnalati alla Prefettura in quanto consumatori di droga. Tutto è stato messo sotto sequestro, droga compresa, a disposizione della Procura di Como, che coordina le indagini e che ha disposto le perquisizioni. Pa.Pi.