Dopo uno stop di quattro giorni tornano i treni fino alla stazione in città

Dopo uno stop di quattro giorni sono tornati a circolare fino alla stazione di Como Lago i treni, bloccati Camerlata per i lavori di realizzazione del sottopasso ciclopedonale di Como Borghi. L’intervento, che fa parte della riqualificazione complessiva della stazione, è stato realizzato dal 1 al 4 maggio. Le operazioni sono iniziate giovedì con il taglio dei binari, la rimozione della massicciata e lo scavo del terreno. Grazie a una gru posizionata in piazzale Gerbetto, parzialmente chiuso al traffico, sono state posizionate le strutture prefabbricate in cemento del sottopasso che sono state poi impermeabilizzate.