Appiano Gentile, controlli straordinari contro lo spaccio nei boschi

Appiano Gentile (Como), 7 aprile 2023 - Il Viminale annuncia controlli straordinari per contrastare lo spaccio di droga nei boschi del Comasco, in particolare quelli del Parco della Pinetina di Appiano Gentile al confine con la provincia di Varese. “Dopo Varese gli squadroni eliportati cacciatori dei carabinieri saranno operativi con attività di perlustrazione, controllo e contrasto nei boschi dello spaccio anche nel territorio della provincia di Como - spiega il sottosegretario al Ministero dell'Interno, Nicola Molteni -. Un rafforzamento importante della presenza dello Stato grazie ai reparti speciali dei berretti rossi dell’arma dei carabinieri, impegnati da sempre nel contrasto alla criminalità organizzata nelle località impervie e boschive di Calabria e Sicilia”.

La collaborazione degli squadroni eliportati cacciatori dell’arma dei carabinieri si affiancherà al lavoro straordinario e continuativo messo in campo in questi mesi dalla prefettura e questura di Como e Varese e dalle forze dell'ordine nell’azione di smantellamento di bivacchi e giacigli di spacciatori e pusher.

“L’azione dello Stato di contrasto allo spaccio di droga nei boschi di Como e Varese - prosegue Molteni - si rafforza anzi, raddoppia per quantità e qualità di interventi. Lo Stato e il Governo stanno mettendo in campo, come promesso agli amministratori locali che ho incontrato nelle passate settimane, tutti gli strumenti di prevenzione, repressione utile e necessari per sradicare queste enclave di morte e illegalità".