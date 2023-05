Anziani in difficoltà Li aiuta la dogsitter

A trovare in casa l’anziana donna ferita, per una caduta, e il marito invalido e non vedente fortemente agitato, è stata l’addestratrice dei loro due cani, che lunedì sera è ritornata da una coppia di anziani coniugi per riconsegnare gli animali. L’addestratrice ha chiamato il 118 per far soccorrere la donna, trasportata in ospedale nonostante le sue resistenze: la sua preoccupazione era l’accudimento del marito, non autosufficiente, senza parenti che potessero intervenire. A quel punto l’addestratrice si è trovata a dover risolvere, da sola, la non facile gestione dell’anziano. Si è così rivolta a un poliziotto di sua conoscenza in servizio in frontiera, che l’ha aiutata a contattare la questura e i Servizi sociali, che tuttavia non erano già più operativi. È stato quindi contattato il vicesindaco, Nicoletta Roperto, che si è coordinata con la pattuglia della Volante intervenuta sul posto. L’uomo è stato temporaneamente trasferito in un pensionato e i due cani presi in carico dall’addestratrice in attesa delle dimissioni della moglie. Pa.Pi.