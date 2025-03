Al Teatro sociale contro la mafia con Gli spiriti liberi

Uno spettacolo teatrale ispirato alla lotta contro le mafie “Noi“, scritto e diretto da Luigi Farioli e portato in scena dal gruppo amatoriale “Gli spiriti liberi“ che debutterà questa sera alle 21 al Teatro Sociale di Canzo. Al termine della serata l’intervento di Alessio Maganuco, rappresentante del Comitato di Gestione del Bene Confiscato “Terre e Libertà“ di Spino d’Adda, che porterà la sua testimonianza sull’importanza del contrasto alla criminalità organizzata. L’ingresso è libero e lo spettacolo è gratuito. Meglio prenotare chiamando in teatro o in municipio.