Aggredisce il partner e gli strappa la collana, arrestato per rapina

Si sono dati appuntamento su una chat per incontri. Ma, all’atto pratico, ben presto l’italiano - residente nel capoluogo valtellinese - ha fatto retromarcia: "Hai bevuto. Puzzi troppo di alcol".

Il giovane nordafricano che stava per essere messo alla porta, però, non ci sta: "Mi hai fatto arrivare sin qui. Non si fa così, adesso paghi...". Nasce una breve, ma vivace discussione, al termine della quale l’immigrato arraffa un bel po’ di monete, per una somma prossima ad alcune decine di euro, e strappa con forza la collana d’oro dal collo dell’uomo il quale, nel frattempo, era riuscito ad allertare la Polizia di Stato. Lo straniero fugge e prende l’ascensore per scappare dal palazzo, ma quando è al piano terra e apre la porta si trova di fronte gli agenti della Squadra Volante della locale questura.

Tentano di bloccarlo, ma lui si dimena per sottrarsi. Finisce male: arrestato per rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale.Michele Pusterla