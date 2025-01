Aggredirono una donna. Rapinatori a processo

Dopo l’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare che li ha condotti in carcere a dicembre, per la Procura di Como non è intervenuto nulla che potesse mutare la posizione dei tre uomini accusati della rapina commessa il 2 aprile dello scorso anno in via Bonanomi, in città murata. Il sostituto procuratore Antonio Nalesso, ha chiesto il processo con giudizio immediato per Antonino Ciancio, 50 anni e Enrique Osvaldo Alvarez Gaona, 57 anni, entrambi residenti a Milano, e Francesco Villani, 54 anni di Lipomo. L’aggressione era avvenuta alle 8 del mattino, quando la vittima, una donna di 59 anni, era stata aggredita da due rapinatori che l’avevano sorpresa mentre stava per uscire da casa, vicino a piazza Martinelli, pochi attimi dopo che si era allontanato il marito. L’avevano picchiata a sangue, soprattutto in faccia ma anche in altre parti del corpo, ferendola gravemente, e scappando con gioielli per un valore di 15mila euro, 600 euro in contanti e il Rolex che portava al polso. I tre autori erano stati identificati dalla Squadra Mobile, le cui indagini a dicembre sono sfociate nel loro arresto. Ora potranno decidere se andare a processo dibattimentale, o se chiedere un rito alternativo. Pa.Pi.