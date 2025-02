Adesione alta: al 90 per cento

Ha sfiorato il 90 per cento l’adesione dei magistrati comaschi alla protesta indetta dall’Associazione nazionale magistrati in tutta Italia, per manifestare la contrarietà alla riforma che prevede la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri e l’istituzione di un’alta corte disciplinare con nomine a estrazione, in sostituzione dei diritti di elezione democratica.

Nell’atrio del Tribunale, in toga e con la coccarda tricolore - tra loro il procuratore capo Massimo Astori e il presidente della Sezione penale Carlo Cecchetti, con la presidente della sottosezione Anm di Como Maria Elisabetta De Benedetto - alle 11 hanno letto un comunicato per spiegare i motivi della mobilitazione che, per un giorno, si è concretizzata nell’astensione dalle udienze, con la sola eccezione di urgenze e detenuti.

"Con questa manifestazione – hanno detto i magistrati dell’area civile e penale – intendiamo rivolgerci alla comunità in cui lavoriamo, il territorio Lariano, composto da persone concrete e tenaci". Letti gli articoli della Costituzione, che - hanno detto - "intendiamo difendere".

Pa.Pi.