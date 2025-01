Como, ruba alcolici a 15 anni: era scappato da un centro per minori in Svizzera

Como, 2 gennaio 2025 – Stava cercando di rubare superalcolici all’interno di un supermercato a Como, ma è stato scoperto e denunciato. L’autore del tentato furto è un quindicenne di origine marocchina, notato dall’addetto alla sorveglianza, mentre nascondeva alimenti e una bottiglia sotto alla maglia.

Il ragazzo ha poi cercato di uscire dal supermercato attraverso la porta d’ingresso senza passare dalle casse, dove però è stato fermato dal personale di sicurezza e invitato a consegnare la merce: il quindicenne ha subito restituito la refurtiva, ed è stato accompagnato in Questura, dove è emerso che aveva precedenti per violazione della legge sull’immigrazione, infrazioni per stupefacenti e reati contro il patrimonio. Inoltre, risultava destinatario di un provvedimento di rintraccio, emesso da un Commissariato di Torino.

Irregolare sul territorio italiano, era in possesso di un pass svizzero che attestava la sua collocazione in un centro per minorenni. Al termine degli accertamenti, è stato denunciato per tentato furto aggravato e successivamente affidato a una comunità per minori gestita dalla Croce Rossa.