Como, forzano il valico di Bizzarone e scappano: tre ladri sudamericani inseguiti e bloccati con la refurtiva

Bizzarone (Como), 6 febbraio 2025 – Dopo aver forzato il valico a Bizzarone ed essere fuggiti, sono stati arrestati dai carabinieri di Como, al termine di un inseguimento a cui hanno partecipato anche le pattuglie della Guardia di Finanza, tre uomini sudamericani di età compresa tra i 20 e i 30 anni. L’inseguimento è avvenuto questa mattina alle 10, quando l’auto proveniente dalla Svizzera è fuggita dal posto di controllo, diretta verso sud. La pattuglia del Radiomobile dei Carabinieri ha intercettato il mezzo in fuga a forte velocità, che procedeva con manovre pericolose.

Scatta l’alt

Fino ad Appiano Gentile, dove ha urtato un’altra auto, sbandando e finendo la corsa contro un albero. I tre occupanti hanno cercato di fuggire a piedi, ma sono stati bloccati da carabinieri e finanzieri dei Baschi Verdi che li avevano ormai raggiunti. All’interno del veicolo, una Nissan Qasqai, c’erano oggetti da scasso, monili e preziosi, di cui non hanno saputo giustificare la provenienza. I tre sono quindi stati arrestati per resistenza a un pubblico ufficiale e ricettazione. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare se quanto ritrovato sia il bottino di un furto in abitazione commesso in Svizzera questa mattina.