Visite al tramonto. Cambio di orario per i musei bresciani

Cambio di orario per i musei bresciani: d’estate si chiude più tardi. Dall’1 giugno fino al 30 settembre, tutte le sedi gestite dalla Fondazione Brescia Musei resteranno aperte fino alle 19 per facilitare la visita alle collezioni della città. Anche le esposizioni allestite presso le sedi museali curate dall’Istituzione culturale bresciana vedranno modificato l’orario di chiusura.

Il pubblico avrà quindi un’ora in più per visitare la mostra dedicata a uno dei protagonisti della scena fotografica contemporanea Joel Meyerowitz. A Sense of Wonder Fotografie 1962-2022, allestita al Museo di Santa Giulia, così come le opere protagoniste del progetto PTM Andata e Ritorno, esposte nelle sale della Pinacoteca Tosio Martinengo (le Due scene socratiche di Giovanni Battista Gigola e La Nascita di Venere di Giuseppe Bezzuoli e Noli me tangere di Ludovico Mazzolino) e l’esposizione dossier su Tito Speri, allestita fino al 29 giugno al Museo del Risorgimento Leonessa d’Italia in Castello.