Brescia, minaccia e insulta la ex compagna dopo la fine della loro relazione: arrestato per stalking

Brescia, 8 maggio 2024 – A Brescia, un uomo di 47 anni si è presentato a casa dell’ex compagna, ubriaco e alterato, minacciandola e insultandola come già da anni era solito fare: la donna, scossa e spaventata ha deciso di chiedere l’intervento dei carabinieri che sono accorsi a casa sua.

L’uomo, 47enne italiano, è stato trovato dai militari sdraiato a terra sul pianerottolo e dopo essere stato accompagnato alla caserma di Urgnano è stato arrestato per stalking.

Già anni l’uomo perpetrava nei confronti della donna violenze fisiche e verbali che la stessa ha riferito ai carabinieri: anni di vessazioni psicologhe e fisiche risalenti già a otto anni fa quando era stata aggredita dall'uomo nel loro periodo di convivenza nel bresciano.

La donna, di 53 anni, aveva deciso di interrompere la relazione sentimentale, ma cedeva alle insistenze del compagno che le prometteva che sarebbe cambiato, così i due continuavano a frequentarsi.

Fino al maggio 2023, quando al culmine dell’ennesimo litigio, la donna ha deciso di interrompere definitivamente il rapporto con il 47enne che però non ha accettato la scelta dell’ex compagna: imperterrito ha cercato di incontrarla ancora, recandosi spesso a casa sua. La vittima, intimorita dall'atteggiamento ossessivo e aggressivo dell'ex compagno, che non perdeva occasione per minacciarla di morte e di insultarla, temendo per la propria incolumità, assecondava le insistenti richieste dello stesso. Fino a quando la situazione è diventata talmente tanto insopportabile da richiedere l’intervento degli agenti.

L’arresto per il 47enne è stato convalidato e successivamente l’uomo è stato scarcerato e sottoposto al divieto di avvicinamento alla persona offesa oltre all’obbligo di dimora presso il suo comune di residenza.