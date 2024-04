Casalpusterlengo, perseguita e pedina la sua ex moglie per mesi: applicato il braccialetto elettronico

Ennesimo caso di stalking, questa volta a Casalpusterlengo, in provincia di Lodi. Un uomo di 47 anni è stato arrestato dai carabinieri e costretto a indossare il braccialetto elettronico perché da oltre due mesi non faceva che pedinare e perseguitare la sua ex moglie e il nuovo compagno di lei.

In questo caso, come in altri analoghi, è stato attivato il cosiddetto “codice rosso”, la legge del 2019 che rafforza la tutela di tutti coloro che subiscono violenze, per atti persecutori e maltrattamenti. L’uomo in questione, di origine egiziana, non aveva mai accettato la fine della relazione sentimentale con la moglie e, dopo numerosi episodi di stalking, lei lo ha denunciato.

I carabinieri, acquisita la denuncia della donna, hanno verificato il suo racconto e poi relazionato subito tutto alla Procura della Repubblica di Lodi. Da qui l’emissione del provvedimento cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, con applicazione del braccialetto elettronico. L’uomo, successivamente, è stato messo agli arresti domiciliari.