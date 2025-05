Passirano, ladro solitario prende di mira i negozi della piazza. Commerciante mattiniero lo mette in fuga

Passirano (Brescia), 9 maggio 2025 – Furti a raffica nella notte tra il 7 e l’8 maggio a Passirano, dove un bandito solitario è entrato in azione in tre esercizi commerciali della piazza ed è poi stato messo in fuga da un barista, che ha forse sventato altri furti anche grazie all’arrivo tempestivo delle pattuglie dell’Arma dei carabinieri: sia dalla stazione di Passirano sia dalla centrale di Chiari.

Il ladro, che potrebbe apparire nelle immagini girate dalle telecamere di video sorveglianza sarebbe giovane, circa sui 25 anni. Avrebbe come prima cosa provato a introdursi nella pizzeria da asporto “Mondo della Pizza”, che si trova in piazza Europa 14 all’angolo con via Donatori del Sangue, vicino a un parcheggio. Il ladro lì ha solo tentato di entrare, danneggiando vistosamente la porta, ma non è riuscito. Ad aprile, tra l’altro, il titolare aveva già fatto un investimento chiudendo alcuni giorni e rinnovando il locale. Ora dovrà sobbarcarsi altre spese.

Subito dopo il malvivente si è diretto all’Alma Bistrot, che dista poche decine di metri. Qui ha infranto un vetro per entrare e si è impossessato dei soldi nella cassa: pochi spiccioli che sarebbero serviti per i primi resti. Alle 4 e mezzo del mattino è arrivato il titolare, che apre sempre molto presto, specie di giovedì, quando c’è il mercato che si svolge proprio in piazza. Ha trovato la vetrina infranta e la cassa aperta. Stava pulendo quando ha sentito un altro rumore di vetri provenire dall’altra parte della piazza. Così è uscito e, urlando, ha apostrofato l’uomo che in quel momento stava uscendo dalla macelleria Tocchini. Aveva tra le mani la cassa del negozio, immediatamente lanciata per fuggire più veloce. Il barista non ha potuto fare altro. Ha chiamato il numero unico per le emergenze 112, che sul posto ha mandato gli uomini dell’Arma