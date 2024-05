Vallio Terme: Rosario Ferandi morto dopo lo schianto in bicicletta. Chi era

Prevalle, 20 maggio 2024 – Finisce in bici contro un’auto ferma allo stop e muore. È il tragico incidente che sabato scorso si è portato via Rosario Ferandi, sessantasettenne imprenditore di Vallio Terme. L’anziano nel pomeriggio del 18 maggio era in sella alla sua bici e pedalava lungo via Feniletti, a Prevalle, in un zona di campagna, quando ha centrato una macchina ferma per attraversare un incrocio, ferma davanti a lui.

Dopo lo schianto Ferandi è stato colpito da un improvviso arresto cardiaco e, nonostante i tentativi rianimatori e la corsa all’ospedale, non ce l’ha fatta. Trasportato in codice rosso in eliambulanza al Civile, il suo cuore ha smesso di battere nel giro di poche ore, ancora in serata.

In Vallesabbia il sessantasettenne era molto conosciuto, e la sua improvvisa scomparsa ha generato sconcerto e dolore. Titolare della Calcestruzzi Ferandi, un’azienda di fornitura di materiali edilizi che ha sede a Vallio ma gli impianti a Soprazzocco di Gavardo, la vittima è ricordata come piena di vita e generosa.

“Rosario non era solo un amico, quasi padre, ma un compagno di tante feste - lo ricorda il consigliere regionale di Vallio Floriano Massardi - penso in particolare alle feste con gli alpini. La sua passione per il canto popolare ci ha regalato innumerevoli serate di gioia e allegria, un amico insostituibile con il quale ho passato momenti indimenticabili che porterò sempre con me. Le sue risate, la sua voce sempre distinguibile resteranno per sempre nei nostri cuori. Ogni canzone, ogni momento passato insieme sarà un ricordo prezioso per la vita. Ricordo Rosario per il suo spirito generoso, la sua gioia di vita e la sua straordinaria capacità di unire le persone - conclude il consigliere – Che il suo ricordo possa essere una fonte di conforto e ispirazione per tutti noi. In questo momento di profonda tristezza mi stringo alla famiglia di Rosario, offrendo il mio affetto, gratitudine e vicinanza”.