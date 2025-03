Valanga tra Vilminore di Scalve e Colere: nessun ferito. Allerta arancione sulle montagne bergamasche e bresciane

Vilmore di Scalve (Bergamo), 17 marzo 2025 – La valanga che si è distaccata dal versante trentino della Valle Presena, sul massiccio dell’Adamello, non è l’unica verificatasi nella giornata di oggi.

Un altro smottamento nevoso, che per fortuna non ha coinvolto nessuno, è stato registrato tra Vilminore di Scalve e Colere, non distante dalle piste da sci e in prossimità della cima Corna Gemelle. Erano circa le 13.15 quando è accaduto. L’allarme è scattato immediatamente e la centrale operativa del numero unico 112 ha inviato sul posto gli uomini del Soccorso alpino e speleologico della provincia di Bergamo e i Vigili del Fuco sia da Bergamo sia da Brescia. Tutta la zona è stata controllata e sottoposta a bonifica e controllata da terra e dal cielo. Sul posto sono difatti stati inviati anche due elicotteri. C’erano anche i carabinieri della compagnia di Clusone. Alle 15 il Soccorso Alpino e Speleologico ha comunicato ufficialmente che nessuno si è ferito. Intanto sul massiccio dell’Adamello, sulle Alpi Retiche, sulle Orobie, sulle Prealpi Lariane e su quelle Bresciane vige l’allerta arancione e il rischio è considerato marcato.