Valanga al Passo del Tonale: morto uno scialpinista, due ricoverati in ospedale

Passo del Tonale (Brescia), 17 marzo 2025 – Uno scialpinista è deceduto e due sono rimasti feriti dopo il distacco di una valanga. I due sopravvissuti sono un bresciano di 36 anni e un tedesco di 51.

La tragedia si è verificata in prossimità di passo del Tonale, nella zona del Cantiere a poca distanza dal rifugio Capanna Presena a 3000 metri di quota, a poca distanza dagli impianti di risalita che servono l’area sciistica di Ponte di Legno–Tonale.

Si tratta della zona della Guerra Bianca in Adamello, sul massiccio dell'Adamello dove il bollettino Arpa per la giornata di oggi dava un rischio arancione-3 ovvero marcato.

Le operazioni di recupero degli scialpinisti rimasti sepolti sotto una valanga sotto il Forcella Giau

I fatti sono accaduti alle 11.30 di questo lunedì mattina in una zona a cavallo tra le province di Trento e Brescia, già oltre il confine e dunque in Trentino. Il gruppo di sportivi stava salendo verso la vetta. Sul posto, al momento, si trovano i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico. Le due persone tolte dalla neve ancora in vita sono state portate in ospedale a Rovereto. Al momento non è nota l’identità dei feriti e della persona deceduta.