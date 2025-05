Truffa del falso carabiniere, arrestato ragazzo di 20 anni: l’anziana vittima gli aveva consegnato denaro e gioielli

Brescia, 13 maggio 2025 – A 20 anni è già un truffatore consumato, senza alcuno scrupolo nel privare persone anziane di soldi e preziosi da usare per vivere al di sopra delle sue possibilità.

A finire nei guai è stato A.P. di nazionalità italiana indagato per truffa aggravata e ora agli arresti domiciliari grazie al lavoro della Polizia di Stato. Il provvedimento, emesso su richiesta della Procura di Brescia e convalidato dal GIP, fa seguito a un raggiro ai danni di una donna anziana, a cui il giovane ha sottratto 600 euro in contanti e monili per 25mila euro.

La truffa risale al 21 gennaio scorso, quando la vittima, che ha 86 anni, è stata contattata al telefono da un uomo, al momento ignoto, che si è spacciato per un carabiniere.

Quando le ha parlato il truffatore le ha comunicato che suo nipote era coinvolto in un incidente stradale e che serviva urgentemente del denaro per coprire le spese assicurative. Poco dopo l’indagato si è presentato a casa della donna per ritirare il maltolto. Le indagini della Squadra Mobile hanno permesso di ricostruire la dinamica e di risalire al 20enne. Il giovane è agli arresti, ma vige la presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva. Il lavoro della Polizia non finisce qui. Le indagini continueranno per capire se il giovane sia collegato ad altri episodi truffaldini e per risalire all’identità del suo complice. La pensionata ha riavuto soldi e gioielli di famiglia.