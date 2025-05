Finge tamponamento con l’auto. Sventata la truffa a un anziano

Il carabiniere fuori servizio lo ha visto prendere un sasso e lanciarlo verso l’auto di un pensionato di 88 anni di Appiano Gentile per poi avvicinarsi e chiedergli un risarcimento accusandolo di averlo urtato provocando danni alla sua auto. Un tentativo di truffa che non è andato a segno perché il militare ha subito chiamato i colleghi di Appiano Gentile, che hanno fermato e identificato l’autore del danneggiamento aggravato e della tentata truffa dello specchietto, un uomo di 39 anni di Noto, in Sicilia, disoccupato e pluripregiudicato, denunciato a piede libero. Il carabiniere lo ha visto distintamente lanciare un sasso verso l’autovettura del pensionato, per poi avvicinarlo. All’arrivo della pattuglia, la vittima ha raccontato che il trentanovenne lo aveva accusato di avergli arrecato danneggiato l’auto, invitandolo ad andare all’assicurazione per perfezionare il risarcimento. Truffa che non è andata a segno solo grazie al tempestivo intervento della pattuglia. La denuncia è stata trasmessa alla Procura di Como, che ora formalizzerà l’accusa nei confronti dell’uomo, il quale molto probabilmente aveva dei complici, che al momento non è stato possibile identificare. Pa.Pi.