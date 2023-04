Trenord, a Pasqua corsa straordinaria da Milano verso il Garda: ecco fermate e orari

Scatta il weekend da bollino nero sulle strade, con tantissimi lombardi che, complice le previsioni meteo favorevoli, si metteranno in viaggio per una gita al lago o nei parchi divertimento. Ed è già previsto il sold out nelle principali località turistiche della Lombardia. Per alleggerire il traffico veicolare a partire da domani e fino a lunedì 10 aprile, giorno di Pasquetta, Trenord introduce un'ulteriore corsa straordinaria da Milano verso il Garda, dopo il potenziamento del servizio dal primo aprile scorso, che ha visto sulla linea Milano-Brescia-Verona l'aggiunta di otto corse nei giorni festivi.

La corsa “Pasquale”, che circolerà ogni giorno da domani a lunedì 10 aprile, partiràalle 10.25 da Milano Centrale e arriverà a Verona alle 12.04. Ecco le fermate e gli orari previsti:

Milano Lambrate (10.32)

Pioltello (10.38)

Treviglio (10.48)

Romano (10.57)

Chiari (11.08)

Rovato (11.14)

Brescia (11.27)

Desenzano (11.41)

Peschiera (11.50)

Trenord ha anche potenziato le composizioni dei convogli sulla linea Milano-Brescia-Verona e previsto presidi di assistenza nelle stazioni più frequentate, in previsione di consistenti flussi di viaggiatori diretti verso il Lago di Garda e i parchi divertimenti della zona.

"Si tratta di uno sforzo importante – ha sottolineato l'assessore regionale ai Trasporti e Mobilità Sostenibile Franco Lucente - messo in campo da Trenord, in vista del notevole flusso di viaggiatori che nel periodo pasquale userà il

trasporto pubblico per raggiungere le località di villeggiatura del Garda. Prosegue quindi il programma di potenziamento della flotta di treni messi a disposizione per venire incontro alle esigenze degli utenti. L'obiettivo - conclude Lucente - è agevolare i passeggeri, nella massima sicurezza grazie a presidi di assistenza nelle principali stazioni, sostenendo il sistema trasportistico lombardo e l'economia del territorio, favorendo il turismo e la frequentazione di località suggestive della Lombardia".