Previsioni meteo in Lombardia: nuvole e qualche pioggia, ma a Pasqua cambia tutto

Milano – Sarà weekend di tempo instabile sulla Lombardia quello che sta per arrivare. Tutta colpa di una perturbazione originata nel Mare del Nord e in arrivo dalla Francia che porta aria fredda e qualche pioggia sparsa. Oggi e domani sono previsti così anche temporali e temperature ancora intorno ai 12-14 gradi, mentre da domenica si assisterà a un netto miglioramento con aria più mite dell’anticiclone atlantico che avanzerà dal Piemonte, mentre la bassa pressione si sposterà verso l'Adriatico e i Balcani con ancora tempo instabile su Lombardia orientale.

Oggi, venerdì 7 aprile

Nuvolosità variabile in aumento nel corso della mattinata con possibilità di qualche pioggia o rovescio nel pomeriggio. Alcuni centimetri di neve sulle Alpi oltre i 1.200 metri. Temperature massime fino a 15°, minime della notte tra 0 e 5°.

Domani, sabato 8 aprile

Al mattino soleggiato ma nel pomeriggio passaggi nuvolosi più estesi all’Est, con possibilità di rovesci o forse isolati temporali, soprattutto sulle Orobie e Lombardia orientale. Temperature in rialzo di un paio di gradi, con le massime che oscilleranno tra 16 e 18° e minime tra i 2 e i 7°.

Domenica 9 aprile

Su Varesotto, Lario e Valtellina in buona parte soleggiato, asciutto e mite in giornata. Sulla Lombardia orientale più variabile, alternanza di sole e nuvole con ancora possibilità di qualche rovescio isolato, soprattutto a ridosso dei rilievi. Temperature stabili, con le minime in lieve rialzo.

Lunedì 10 aprile

Soleggiato, con qualche nuvola in dissoluzione al mattino e velature pomeridiane. Massime in aumento con punte anche di 20°C