Tremosine, la Strada della Forra è chiusa da mesi: quando riaprirà?

Tremosine (Brescia), 7 marzo 2024 – Le risorse economiche per affrontare l'emergenza nella Forra di Tremosine sono disponibili, ma restano da definire quando e soprattutto come sarà effettuato l'intervento. È questa la situazione dopo la presentazione in Provincia della prima relazione redatta dallo Studio di Geologia incaricato della parte settentrionale della frana, che ha confermato una situazione di grave instabilità.

Non vi è dunque alcuna certezza sui tempi di riapertura di quella che a tutti gli effetti è ritenuta una delle meraviglie del mondo, come l’aveva definita Winston Churchill, rimasto affascinato dai paesaggi che offre sul Benaco e soprattutto dal canyon che di certo è uno tra i più belli d’Italia.

Le ipotesi di intervento sono due: il rinforzo strutturale della galleria esistente o la costruzione di una nuova galleria in variante al tracciato attuale, che così non sarebbe più visto dalle migliaia di automobilisti, soprattutto stranieri che ogni anno arrivano a Tremosine proprio per la Strada della Forra.

Il presidente della Provincia di Brescia, Emanuele Moraschini, comprende i disagi dei residenti di Tremosine e le preoccupazioni legate all'approccio della stagione turistica, ma sottolinea l'importanza di compiere tutte le indagini necessarie per garantire la sicurezza sulla strada.

Nel frattempo, i lavori di messa in sicurezza dell'impianto del depuratore in galleria proseguono nella zona del depuratore stesso. Su richiesta di Acque Bresciane, che ha avviato i lavori preliminari alla sistemazione del depuratore fognario nella galleria sulla 45 bis, la Provincia di Brescia ha concesso lo stoccaggio temporaneo del materiale di scavo all'inizio della Strada della Forra.