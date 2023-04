Lago di Garda, strada della Forra bloccata: il Comune ha un solo vigile per tutte le frazioni

Tremosine (Brescia) – Il lago di Garda, soprattutto nel Nord Europa, è ormai un marchio. Mettici il ponte del 25 Aprile e il fatto che Bergamo e Brescia siano Capitali della cultura, e il mix perfetto per evidenziare tutti i limiti del fragile sistema viabilistico locale è servito. Se poi ci si mette la strada della Forra di Tremosine, per Churchill l’ottava meraviglia del mondo, il tutto non può che essere virale, così come è stato il video postato su Twitter e Tik Tok da un tedesco visto da ben 14 milioni di utenti.

Una strada monumentale, talmente bella che per poter fare i lavori di messa in sicurezza dopo la frana del dicembre 2020, la Provincia di Brescia ha dovuto concertare il progetto con la Soprintendenza, che aveva bocciato la prima proposta. Dopo la riapertura a maggio 2022 e dopo la promozione fatta anche tramite i Luoghi del Cuore Fai, a maggio 2022, i turisti sono aumentati (solo ieri si stima siano salite 6-7mila moto), tanto che la Provincia ha anticipato all’1 aprile l’istituzione del senso unico di marcia per l’estate: dalle 10 alle 19 si può solo salire.

Fuori dall’orario dell’ordinanza, può accadere, però, che manovre poco corrette portino all’ingorgo. Il nodo critico è soprattutto il tratto iniziale della strada, che andrebbe ampliato: la Regione ha già stanziato dei fondi per questo, ma ora si attende che si proceda con i lavoro.

Che fare, nel frattempo? Secondo Moreno Zocchi, presidente dell’associazione Strada della Forra, il traffico andrebbe gestito. "Ma il Comune di Tremosine ha a disposizione un vigile per tutte le frazioni. Servirebbe un po’ più di accortezza da parte di tutti".

Situazioni simili si sono verificate a Edolo, lungo la strada Statale 42 del Tonale e della Mendola, dopo il tunnel che dà accesso a Edolo: unica via dal passo, crea un imbuto che provoca la formazione di colonne infinite: una bretella, già progettata e prossima ad essere costruita, risolverà il problema.