Chiusa la Forra. Sopralluogo della Regione

Ancora occhi puntati sulla Gardesana occidentale, su Tremosine e su Limone del Garda. Il 16 dicembre un’imponente frana ha colpito l’Alto Garda, riversandosi nel Benaco e sulla Gardesana dal torrente Brasa, che scorre a lato della Strada della Forra, chiusa per motivi di sicurezza. La situazione è sotto controllo a Limone, dove si è verificato uno smottamento e dove la circolazione ora è a senso unico alternato. Il Municipio di Tremosine ha comunicato che oggi si svolgerà un tavolo tecnico con la Provincia di Brescia, Arpa e Acque Bresciane per valutare la situazione della strada della Forra dopo i nuovi accertamenti tecnici. Si parlerà anche dell’acquedotto e del sistema fognario, danneggiato dalla pioggia di sassi, terriccio e detriti. Il Comune di Tremosine tiene sotto controllo la situazione e ha sottolineato che "le informazioni ufficiali sulla strada della Forra devono provenire dalle amministrazioni competenti e non da enti terzi". Sempre quest’oggi l’assessore regionale Giorgio Maione (nella foto) visiterà l’area e in particolare la zona dove scorre la condotta fognaria, per poter capire gli interventi necessari a ripristinare la situazione. Nonostante il superamento della criticità a Limone del Garda, lunedì pomeriggio Anas ha comunicato che il senso unico alternato ai veicoli in transito, a nord dell’abitato di Limone, rimane in vigore a tempo indeterminato. Questa misura è stata adottata per consentire ai tecnici di mettere in sicurezza il fronte roccioso danneggiato, garantendo la sicurezza sulla strada Gardesana.

Milla Prandelli