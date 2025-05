Torna il Festival dei laghi. Lo fa diventando europeo

Iseo si appresta a riconquistare il titolo di capitale dei laghi, non solo italiani ma europei. Dal 2025, dopo cinque anni di assenza, torna da venerdì sera e fino al 2 giugno il "Festival dei Laghi", che cambia pelle e diventa "Europeo", ampliando così i suoi orizzonti anche grazie a Visit Lake Iseo e alla rete Neulakes, partner del Comune nell’organizzazione generale dei tanti appuntamenti culturali, scientifici, gastronomici, artigianali e musicali. Ad affiancare l’evento, a Clusane, ci sarà anche il "Festival del Pesce Povero", dedicato alla cucina d’acqua dolce, organizzato dagli Operatori Turistici Clusanesi. Le degustazioni e gli eventi si svolgeranno sia nei locali del borgo sia sul lungolago. La kermesse, però, avrà il suo cuore pulsante nel centro di Iseo, con eventi anche sulla nuova passeggiata a lago, pronta ad accogliere turisti e appassionati da tutta Europa. Un ritorno che promette di rilanciare il territorio, unendo tradizione e innovazione. A fare da superstar sarà la fiera "Bontalago", che porterà 60 produttori e artigiani italiani e europei in passerella con le loro bontà. Ma ci saranno anche concerti dedicati a Sanremo, alla musica manouche e una serata musicale a lume di candela. Attenzione alla sensibilizzazione ambientale sarà dimostrata con "Puliamo i laghi", camminata ecologica con i plogger e gli studenti dell’Antonietti e la collaborazione del Gruppo Sommozzatori di Protezione Civile di Iseo mentre la "Paper cup" metterà in acqua barche di carta su iniziativa della Pro Loco di Anfo sull’Iridio. "Una quarantina i laghi che saranno rappresentati. Oltre agli italiani, venti quelli stranieri", ha sottolineato il sindaco Riccardo Venchiarutti.Milla Prandelli