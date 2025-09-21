Tangenziale sud, perde il controllo dell’auto e si schianta contro il guardrail: morta 27enne bresciana

Brescia, 21 settembre 2025 – A distanza di poche ore dal drammatico incidente di Brivio, in cui hanno perso la vita due amiche di 21 anni, un’altra tragedia di è registrata sulle strade della Lombardia. Tutto è successo nel pomeriggio di oggi, domenica 21 settembre, lungo Tangenziale Sud di Brescia. Anche in questo caso la vittima è una giovane donna: si tratta di una 27enne bresciana, di cui al momento non sono note le generalità, che viaggiava alla guida di una Fiat Cinquecento bianca.

Un impatto violento

Il sinistro è avvenuto attorno alle 16 nel tratto compreso tra gli svincoli di San Zeno e Fornaci, in direzione Milano. Secondo una prima ricostruzione, la giovane avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro il guardrail. Stando alle prime informazioni l'impatto è stato violentissimo: la donna è stata sbalzata fuori dall'abitacolo e per lei non c'è stato nulla da fare nonostante l'intervento dei soccorsi.

Accertamenti in corso sulla dinamica

Ancora da accertare l’esatta dinamica dell’accaduto. Sull’incidente sono in corso approfondimenti da parte delle forze dell’ordine accorse sul posto.