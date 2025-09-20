Piste poco ciclabili
Michele Mezzanzanica
Piste poco ciclabili
Brescia
Incidente a Manerbio, un ragazzino di 12 anni in bici si scontra con una moto: grave in ospedale
20 set 2025
REDAZIONE BRESCIA
Incidente a Manerbio, un ragazzino di 12 anni in bici si scontra con una moto: grave in ospedale

Lo schianto si è verificato poco dopo le 13 in via Giovanni Boccaccio, all’altezza del civico 8. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Manerbio, il giovane avrebbe mancato una precedenza uscendo da una strada laterale

Il ragazzino è stato portato in ospedale con l’elisoccorso

Manerbio (Brescia), 20 settembre 2025 – Grave incidente questo pomeriggio, intorno alle 13, a Manerbio, in provincia di Brescia. In via Giovanni Boccaccio, all’altezza del civico 8, un bambino di 12 anni è stato travolto da una moto mentre si trovava in sella alla sua bicicletta ed è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Manerbio, il giovane avrebbe mancato una precedenza uscendo da una strada laterale, venendo centrato da una moto guidata da un 55enne del posto. L'uomo non avrebbe riportato ferite serie ma è stato accompagnato in ospedale per accertamenti.

Sul posto l’elisoccorso, due ambulanze e l’automedica. Per i rilievi è intervenuta la Polizia stradale di Brescia.

© Riproduzione riservata