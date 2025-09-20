Incidente a Manerbio, un ragazzino di 12 anni in bici si scontra con una moto: grave in ospedale

Manerbio (Brescia), 20 settembre 2025 – Grave incidente questo pomeriggio, intorno alle 13, a Manerbio, in provincia di Brescia. In via Giovanni Boccaccio, all’altezza del civico 8, un bambino di 12 anni è stato travolto da una moto mentre si trovava in sella alla sua bicicletta ed è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Manerbio, il giovane avrebbe mancato una precedenza uscendo da una strada laterale, venendo centrato da una moto guidata da un 55enne del posto. L'uomo non avrebbe riportato ferite serie ma è stato accompagnato in ospedale per accertamenti.

Sul posto l’elisoccorso, due ambulanze e l’automedica. Per i rilievi è intervenuta la Polizia stradale di Brescia.