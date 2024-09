Sveva Lamberti è la nuova Miss Lombardia by Miss Italia

Gargnano, 1 settembre 2024 – La bellissima, simpatica e loquace Sveva Lamberti parteciperà alla fase finale di Miss Italia 2024 a Numana, in provincia di Ancona, come testa di serie numero 1 della Lombardia.

Sveva ha infatti trionfato a Miss Lombardia by Miss Italia nell’incantevole scenario della Marina di Bogliaco a Gargnano, sul Lago di Garda. Dopo l’immancabile e divertente gita su barca a vela, 24 aspiranti Miss Italia hanno gareggiato con la regia di Laura Panigatti, esclusivista del concorso per la Lombardia.

Chi è la miss

Sveva Lamberti sabato 7 settembre festeggerà il ventesimo compleanno. La nuova Miss Lombardia, statura 178 centimetri, capelli castani e occhi marroni abita a Senago, in provincia di Milano, ed è diplomata al liceo scientifico. Si appresta a frequentare la facoltà di Psicologia.

Quella sul Garda è stata una serata bellissima e ci sono stati applausi anche per l’ospite Veronica Lasagna, di Mantova, seconda classificata a Miss Italia 2023 preceduta dalla cuneese Francesca Bergesio. Tra gli ospiti ha riscosso notevoli consensi anche Nicole Barbagallo, Miss Liguria by Miss Italia 2023. Nicole Barbagallo è di Casarza Ligure, nell’entroterra di Genova, e ha partecipato alla serata di Gargnano come testimonial dei cosmetici Framesi.

La gioia

Le concorrenti di Miss Lombardia 2024 hanno sfilato in costume-body del concorso, con look da palestra, poi in casual e anche con abito classico. La signorina Lamberti ha evidenziato grande disinvoltura in casual, applaudita dall’imprenditore bresciano Fermo Fiori e da altri industriali in giuria. “Sono stata spontanea ed efficace – spiega la giovane senaghese – avvantaggiata dalla pratica della ginnastica ritmica. Sono stata ginnasta 10 anni, nelle ultime stagioni da tesserata per le società di Cornaredo e Nerviano. Nella ritmica ai cimenti importanti ho provato più volte a esibirmi davanti a 1.000 spettatori. L’abitudine a stare davanti a un pubblico numeroso è stata importante sulla passerella di Miss Italia. Effettivamente in casual mi sono divertita molto, c’è empatia tra me e il pubblico”.

Vedendola bella e disinvolta in casual, alcuni spettatori hanno esclamato quanto segue: “Sveva può vincere”. La miss è lusingata, tuttavia tiene i piedi per terra: “In ogni fase della gara di Miss Lombardia – assicura – ho cercato di dare il meglio senza pensare al risultato. Mi sono goduta ogni fase senza mai pensare di essere già vincitrice. Adesso sono contentissima di essere Miss Lombardia. Detengo il titolo della regione più popolata d’Italia, in tutti i sensi importante per il nostro Paese”.

Il futuro

Sul palco di Gargnano c’è stato il talent-show: “Mi sono esibita in un monologo in cui ho raccontato la mia vita con gioie, problemi, emozioni, apprezzata da molti: un’altra concorrente è venuta a complimentarsi con me dicendo che l’ho commossa. Si è anche messa a piangere”.

Miss Italia da tutte le concorrenti è ritenuto concorso-trampolino. “Spero che per me sia quello della moda o del cinema. Dipenderà anche da come andrò in fase finale del concorso. Ce la metterò tutta per fare bella figura”.

Va specificato che Sveva Lamberti il posto in fase finale nazionale dell’edizione 2024 se lo era già assicurato vincendo Miss Cinema Lombardia. Ora però è Miss Lombardia, ha appunto l’etichetta da numero uno della regione. Senago si conferma la città delle vincitrici di Miss Lombardia: il titolo nel 2021 se l’aggiudicò Francesca Mamè, che adesso lavora molto come modella.