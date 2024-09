Miss Italia 2024, la bergamasca Elisabetta Delcarro vince la fascia di Miss Miluna Lombardia

Brivio (Lecco) – Elisabetta Delcarro, capelli castani e attenti occhi marroni, è l’immagine della felicità. È lei la nuova Miss Miluna Lombardia by Miss Italia. Grazie al titolo conquistato nell’affollata piazza Frigerio a Brivio (Lecco), ai margini dell’Adda, Elisabetta è ammessa alla fase finale nazionale di Miss Italia 2024. Quella nella parte più suggestiva di Brivio è stata una serata molto spettacolare con l’abile regia di Laura Panigatti e 22 bellezze in gara. Laura (esclusivista di Miss Italia per la Lombardia) si è avvalsa della forte collaborazione di Amministrazione Comunale e Pro Loco Brivio, ben rappresentate in giuria.

Elisabetta Delcarro, eletta Miss Miluna Lombardia by Miss Italia

La nuova Miss Miluna Lombardia è nata a Bergamo l’11 ottobre 2000 e abita a Lurano. Miss Elisabetta Delcarro, statura 1,70, vive con mamma Manuela, papà Omar e i fratelli Gabriele, Elia e Giulian. Qualcuno ha definito “Queen Elizabeth” la vincitrice dello show. Delcarro ha replicato sorridendo: “Nella scelta del mio nome di battesimo i miei familiari hanno voluto onorare la mia bisnonna. Non hanno pensato alla Regina Elisabetta”.

Le protagoniste di Miss Miluna hanno sfilato più volte con costume-body istituzionale del concorso Miss Italia, poi con look da palestra e anche in eleganti abiti da sera. Per le protagoniste c’è stato pure il saggio di bravura: “Ne ho approfittato per raccontare al bellissimo pubblico di Brivio la storia di me stessa”, spiega Elisabetta. “Ho conseguito il diploma da perito tessile, lavoro come impiegata, le mie passioni sportive sono la palestra, nuoto ed equitazione”. Il pubblico ha dato grande carica alle protagoniste. “È stato emozionante, e noi aspiranti Miss Italia della Lombardia nelle ultime finali regionali siamo migliorate molto: merito del pregevole lavoro di Laura Panigatti, della sua coreografa e degli altri collaboratori”.

La ragazza di Lurano ha giocato il suo jolly nell’esibizione in abito classico. “Sono entrata in passerella di schiena, con molta disinvoltura. È la fase in cui ho stregato maggiormente la giuria. Forse la vittoria l’ho guadagnata in abito nero. Invece la fase in cui ho sofferto è stata quella del ballo. In linea di massima ho vissuto la gara di bellezza con serenità, senza ansia. Nello stile di sfilata posso migliorare tuttavia mi sono piaciuta”. Nei prossimi giorni Elisabetta si esibirà in prefinale nazionale a Numana, sul litorale adriatico delle Marche. Sfiderà ragazze di tutta Italia. “Sono contenta di essermi garantita il posto in prefinale nazionale del concorso, per me è come realizzare un sogno”. La Pro Loco di Brivio ha approfittato della serata con le miss per promuovere le visite al castello che si affaccia sull’Adda.