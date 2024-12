Inchiesta ‘ndrangheta a Brescia: suor Anna Donelli interrogata dal gip

Brescia, 13 dicembre 2024 – Tocca a suor Anna Donelli, la religiosa accusata di avere aiutato il clan ‘ndranghetista guidato da Stefano Tripodi, raccontare la sua verità. La monaca è arrivata questa mattina, venerdì 13 dicembre, in tribunale a Brescia, dove è in programma l’interrogatorio con il gip che una settimana fa ha disposto nei suoi confronti gli arresti domiciliari, nell’ambito dell’inchiesta che ha portato a indagare 25 persone, appartenenti o legate a un gruppo criminale da tempo radicato in provincia di Brescia.

Suor Anna Donelli, da anni volontaria nelle carceri bresciane e a San Vittore, è accusata di concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso. Secondo gli inquirenti la monaca si sarebbe "messa a disposizione del sodalizio criminale per garantire il collegamento con i sodali detenuti in carcere".

Suor Anna Donelli al suo arrivo in tribunale (Venezia)

L'avvocato Robert Ranieli aveva già annunciato che la religiosa avrebbe risposto alle domande del gip.