Strage di piazza della Loggia, attesa per la sentenza per Marco Toffaloni. La pm chiede 30 anni: non li sconterebbe mai

Brescia, 3 aprile 2025 – Strage di piazza della Loggia: i giudici del tribunale dei minori di Brescia sono in camera di consiglio per decidere sulla sentenza a carico di Marco Toffaloni, all’epoca minorenne, ritenuto uno degli esecutori materiali. Toffaloni, oggi cittadino svizzero, col 'nuovo' nome Franco Maria Muller, mai presentatosi in aula durante il processo, il 28 maggio 1974 non aveva neanche 17 anni e per questo a distanza di 51 anni viene giudicato dal tribunale dei minori. La pm Caty Bressanelli ha chiesto per lui la condanna a trent'anni di carcere, il massimo previsto nei processi minorili. La sentenza è attesa nel primo pomeriggio.

L’uomo è accusato di concorso nella strage di matrice neofascista in piazza della Loggia del 28 maggio 1974 che provocò dieci morti e 102 feriti. In caso di condanna, comunque, non dovrebbe scontare la pena perché la Svizzera ritiene i reati prescritti e non è intenzionata a concedere l'estradizione. La difesa ha chiesto la sua assoluzione per non aver commesso il fatto o, in subordine, l'assoluzione per incapacità di intendere e di volere perché "non aveva la maturità di comprendere il disvalore sociale della partecipazione alle riunioni delle forze dell’ordine" durante le quali si sarebbe pianificato l'attentato oppure, in ulteriore subordine, che gli venga inflitto il minimo della pena con la concessione delle attenuanti generiche della minore età e "del particolare contesto politico nel quale l'imputato era stato strumentalizzato proprio da quegli appartenenti alle forze dell'ordine che avrebbero dovuto essergli da esempio".

Prima di ritirarsi in camera di consiglio, i giudici del Tribunale dei Minori di Brescia hanno respinto la richiesta dell'avvocato Marco Gallina, legale di Marco Toffaloni, di sentire Giampaolo Stimamiglio per le sue dichiarazioni nei giorni scorsi al 'Corriere della Sera' in cui ha affermato di avere ulteriori informazioni "importanti e molto interessanti" per gli inquirenti. "Ho altre cose da dire, che riguardano proprio e ancora la fase esecutiva dell'attentato bresciano - aveva detto nell'intervista -. Altra gente che avrebbe partecipato". I giudici hanno scelto di non sentirlo perché altri, eventuali responsabili non attengono a questo processo.