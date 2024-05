Piazza della Loggia, Toffaloni tra gli esecutori della strage? Si apre il processo al Tribunale dei Minorenni

Solo pochi giorni fa, il 28 maggio 2024, al teatro Grande di Brescia sono stati commemorati i 50 anni dalla strage di piazza della Loggia, anche con la presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Oggi la tragedia si arricchisce di un nuovo capitolo: la prima udienza presso il Tribunale dei Minorenni di Brescia per il processo a Marco Toffaloni, accusato di essere uno degli esecutori materiali dell’attentato con Roberto Zorzi, il quale è sotto processo al Tribunale ordinario.

L’imputato, non presente in aula (come del resto accaduto in tutte e tre le udienze preliminari) in quanto residente in Svizzera, è giudicato dal tribunale dei minori perché all’epoca dei fatti, nel 1974, aveva 16 anni. In questa prima fase dell’udienza i giudici raccoglieranno le eccezioni della difesa e la richiesta dei testimoni.

Strage di piazza della Loggia. Rinviato a giudizio “Tomaten” il biondino che arrossiva sempre

Una perizia fotografica colloca Toffaloni, che oggi ha cambiato nome, in Piazza della Loggia, anche se secondo i registri scolastici quel giorno il 16enne era regolarmente presente in aula.

Toffaloni e Zorzi all’epoca militavano tra le fila di Ordine Nuovo, movimento di estrema destra, la stessa di Carlo Maria Maggi, condannato all’ergastolo come mandante della strage. Il processo a Roberto Zorzi invece riprenderà il 18 giugno dopo uno stop di tre mesi.