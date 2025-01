Spray al peperoncino all’istituto Fortuny: tre ragazzi in pronto soccorso

Brescia, 29 gennaio 2025 – Ancora spray al peperoncino in una scuola di Brescia. Questa volta è successo all’istituto superiore Fortuny, di via Sant’Apollonio, dove una ventina di ragazzi ha accusato prurito alla gola e fastidio agli occhi causati dall’aver inalato la sostanza che qualcuno ha sparso nell’aria.

Al momento non è noto chi siano i responsabili e perché siano entrati in azione, se per divertirsi oppure per evitare un compito in classe o una interrogazione. Potrebbe trattarsi della stessa persona o delle stesse persone che già un paio di settimane fa avevano compiuto lo stesso gesto nella stessa scuola. In quel caso nessuno aveva avuto problemi.

Al Fortuny sono intervenuti i vigili del fuoco, quattro ambulanze e un’automedica. Tre ragazzi tra i 15 e i 17 anni sono stati portati al pronto soccorso per accertamenti. Nessuno riporterà conseguenze. Indaga la polizia di Stato.