Spray al peperoncino a scuola. In quattro finiscono all’ospedale

Ancora una bravata portata a termine da un gruppo di ragazzini. Ieri in mattinata si è scatenata la paura in una scuola di Brescia dove qualcuno ha diffuso nell’ambiente uno spray al peperoncino. Erano le 12.15 e molti ragazzi e personale scolastico si trovavano in un locale comune. I fatti sono accaduti nell’istituto professionale Educo di via Luzzago 1. Sono stati coinvolti circa 25 studenti e alcuni addetti tra personale scolastico e insegnanti. Quattro di loro, tutti tra i 14 e i 16 anni, sono stati portati in ospedale per accertamenti e in particolare per il bruciore agli occhi e alla gola. Nessuno è grave.

Sono state diverse le chiamate inoltrate al numero unico per le emergenze 112, i cui operatori hanno gestito con calma l’emergenza. Hanno immediatamente contattato la Soreu Alpina di Bergamo, che ha inviato alla scuola quattro ambulanze e un’auto con medico a bordo. Sono intervenuti anche i tecnici dell’Ats di Brescia e una pattuglia della polizia di Stato. Gli studenti si sono spaventati. Nessuno si sarebbe aspettato, in quel momento, la diffusione di spray urticante.

L’autore o gli autori del fatto al momento non sono noti, ma presto potrebbero passare dei guai, sia con la legge, sia con le autorità scolastiche. Non è la prima volta che qualcuno utilizza questa tecnica per creare disagi a Brescia. Dall’inizio dell’anno questo è il secondo episodio. Il 5 gennaio, in via Orzinuovi, sempre in città, quattro persone sono rimaste intossicate mentre si trovavano su un bus di linea. È accaduto attorno alle 20 mentre sulla corriera c’erano 30 persone. In quel caso l’autista ha dovuto immediatamente fermare il mezzo e chiedere aiuto al numero di soccorso. Delle tre persone intossicate una ha rifiutato di accedere al pronto soccorso, mentre altre tre sono state portate agli Spedali Civili in ambulanza. Il bus è rimasto fermo per oltre un’ ora, con i conseguenti disagi per i viaggiatori. I vandali non sono ancora stati fermati, ma anche per loro potrebbero presto esserci sorprese e visite delle forze dell’ordine. Un fatto analogo, in centro a Brescia, si è verificato pure lo scorso 19 dicembre. Anche in quel caso il mezzo di trasporto pubblico ha dovuto sostare per permettere gli interventi di soccorso e anche in quel caso approfittando del trambusto, i responsabili dei fatti sono riusciti a dileguarsi.

Milla Prandelli