Madonna delle Croci: rubata la corona dei fedeli

Un furto sacrilego, nel mese mariano per eccellenza. Durante la giornata del 1° maggio, ignoti hanno fatto irruzione nella chiesetta della Madonna delle Croci di Gerolanuova e rubato la corona d’argento bagnato nell’oro che cingeva il capo della Vergine in un affresco quattrocentesco. La corona, un bassorilievo argenteo realizzato nel secolo scorso fondendo ex voto e catenine donati dai fedeli, era un simbolo di gratitudine collettiva. I ladri hanno tentato di strappare anche la coroncina del Bambin Gesù, senza riuscirci, forse per l’arrivo di qualcuno, che li ha fatti allontanare. Il piccolissimo luogo di culto è molto amato dagli abitanti di Pompiano e Gerolanuova ed è stato restaurato durante la pandemia. Anche per questo motivo viene lasciato aperto tutto il giorno.

Nessuno si sarebbe mai aspettato un furto di tale entità: la corona non è solo preziosa per il materiale con cui è fatta, ma anche e soprattutto perché tanti devoti e parrocchiani della zona si sono privati di monili e denaro per farla realizzare. L’affresco non presenterebbe altri danni. I carabinieri di Trenzano stanno esaminando eventuali impronte e riprese delle telecamere nei dintorni. La chiesa è priva di sistemi d’allarme.

Mi.Pr.