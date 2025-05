Presenti in un Comune su due

Agriturismi in un comune lombardo su due. La stima arriva da Coldiretti Lombardia, sulla base dei dati Istat, secondo cui il 51,1% dei Comuni lombardi ha almeno un agriturismo sul proprio territorio. In vent’anni, gli agriturismi in Lombardia sono più che raddoppiati (+140%). Un trend positivo che può avere un impatto per lo sviluppo delle aree interne, dove, secondo Coldiretti, "il turismo non sostituisce le attività economiche locali, prevalentemente agricole e artigianali, ma le completa e permette attraverso le risorse economiche prodotte di mantenere al meglio il territorio, proteggendolo dai dissesti idrogeologici e dal rischio di spopolamento". Secondo Terranostra Lombardia (l’associazione degli agriturismi promossa dalla Coldiretti regionale), queste strutture hanno avuto riscontri ottimi tra Pasqua, 25 aprile e ponte del 1° maggio. I giorni di pernottamento variano da due a quattro, a seconda che siano persone che fanno visita a parenti e amici o viaggiatori in cerca di qualche giorno di svago. F.P.