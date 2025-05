Marea di turisti sul lago di Garda, Sirmione ferma l’ipotesi ticket: “Niente chiusure ma assistenza”

Sirmione (Brescia) – Niente ingressi contingentati a Sirmione, nonostante l’assalto della marea di turisti che il 2 maggio ha paralizzato il borgo storico sul Lago di Garda. Nessun ticket o limiti d’orario: l’accesso resterà libero. Lo assicura il sindaco Luisa Lavelli: “La parola ’chiusura’ non ci piace. È la qualità dell’accoglienza ciò che vogliamo offrire – dice – Gestire i flussi per garantire la sicurezza, la vivibilità del paese, la qualità dell’offerta turistica e l’esperienza del visitatore è il nostro obiettivo. Abbiamo messo in campo strumenti studiati per le peculiarità della nostra Sirmione che vanno dalla gestione del traffico verso il parcheggio Bagnera – consentendo l’accesso solo a chi ha titolo – alla creazione di un presidio sul ponte di accesso al centro storico con personale della Polizia locale, operatori di una ditta esterna con una competenza specifica nella gestione dei flussi e della sicurezza e il supporto degli operatori di Sirmione Servizi”.

Non solo. Il Comune ha voluto la creazione di due presidi sanitari in centro: sia nel castello sia appena fuori. Grande novità di quest’anno è l’introduzione di una golf car elettrica attrezzata per il primo soccorso, che consentirà ai volontari di operare con rapidità ed efficienza nelle aree pedonali più affollate. “Ho voluto fortemente questo mezzo – dichiara l’assessore alla Sicurezza Massimo Padovan – perché consente di superare i limiti logistici del centro storico e di garantire assistenza immediata in caso di emergenza. La golf car elettrica, con due soccorritori, stazionerà prevalentemente in via Santa Maria Maggiore, dove sarà anche attivo un ambulatorio. Fuori dal centro, poco prima del ponte, sarà presente un’ambulanza per gli interventi più complessi”.