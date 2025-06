Sirmione, squadre di tutor: "Più sicurezza"

Nuovi assistenti supporteranno la polizia locale e le altre forze dell’ordine e una serie di buone norme per vivere al meglio le spiagge. Il Comune di Sirmione, in vista della festività del 2 Giugno, ha deciso di correre ai ripari per non rischiare di andare in tilt come accaduto tra Pasqua e il 1° maggio, quando decine di migliaia di persone si sono dirette verso la Perla del Garda.

Da oggi debutta il nuovo servizio di Street Tutor: una task force di operatori specializzati che assicureranno una maggiore sicurezza sia all’interno del castello, sia nelle strade di accesso alla parte storica del paesino del Benaco. Uniformati e facilmente riconoscibili grazie alla divisa che ha alcune parti ad alta visibilità, gli Street Tutor saranno dispiegati soprattutto nei fine settimana, quando l’afflusso raggiunge il picco.

"Gli Street tutor – spiega l’assessore alla sicurezza Massimo Padovan – aiuteranno gli agenti della polizia locale e le forze dell’ordine nel monitorare e prevenire le criticità della nostra Sirmione concentrandosi sul decoro e sulla sicurezza". A Sirmione nelle scorse settimane si sono succeduti gli incontri con gli operatori turistici e con la popolazione residente, al fine di rendere la località godibile sia per loro sia per i visitatori che si fermano poche ore, sia per chi soggiorna. È stato escluso di porre un limite agli accessi e di stabilire una tassa di ingresso. Intanto in paese, nei giorni scorsi, è stato presentato un vademecum per la sicurezza sulle spiagge fortemente voluto dall’Associazione Alberghi Ristoranti Sirmione presieduta da Marco Merlo, dal locale Lions Club e dal Comune. Milla Prandelli