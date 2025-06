Consumi d’elettricità nel capannone disabitato: l’Enel avverte i carabinieri, spunta una maxi serra di marijuana

Caino (Brescia), 7 giugno 2025 – Come recuperare delle ex aree industriali dismesse per adibirle a nuove attività? Nel Bresciano qualcuno ha pensato che un fabbricato abbandonato potesse essere impiegato per la coltivazione di piantine di marijuana. Peccato si tratti di un’attività decisamente illegale. Il capannone in disuso trasformato in una maxi serra è stato scoperto dai carabinieri a Caino, nel Bresciano, lo scorso lunedì 26 maggio.

L’Enel s’insopettisce

Tutto è partito dalle segnalazioni di furti di energia elettrica in zona. I controlli degli addetti dell'Enel hanno permesso così di individuare un allaccio abusivo che alimentava il capannone in disuso. All'interno i carabinieri hanno trovato e sequestrato 690 piante di marijuana, in varie fasi di maturazione. I diversi locali dell'immobile erano adibiti a serra, ciascuna con propri sistemi di aerazione e riscaldamento. Nel capannone era stato installato anche un impianto di videosorveglianza utilizzato per controllare eventuali accessi alla piantagione.

Comodi alloggi

Al piano superiore, invece, alcuni spazi erano utilizzati come alloggi, probabilmente destinati ai custodi delle piante. Sono in corso le indagini – fanno sapere i carabinieri di Brescia – per identificare la provenienza della marijuana e le persone coinvolte.