Erbusco, serra di marijuana in casa: arrestato agente della polizia locale

Erbusco (Brescia), 21 ottobre 2023 – Un agente 36enne della polizia locale di Erbusco, in provincia di Brescia, è stato arrestato nella notte perché in casa aveva una serra di marijuana che conteneva circa tre chili di sostanza stupefacente. Incensurato, è stato arrestato dai carabinieri a Paratico.

L'agente di polizia è comparso in aula per il processo per direttissima come disposto dal pubblico ministero Chiara Bonfadini. Il giudice ha convalidato l'arresto e disposto la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il pm aveva chiesto gli arresti domiciliari.