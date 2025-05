Coltivava marijuana nella camera da letto. Nei guai cinquantunenne

CANDIA LOMELLINA (Pavia)

Nella camera da letto della sua casa di Candia aveva realizzato una serra artigianale per la coltivazione di marijuana. A.S., 51 anni, residente in paese e con precedenti, è stato denunciato dai carabinieri per produzione di sostanze stupefacenti. A lui i militari sono arrivati a seguito di un controllo avvenuto mentre l’uomo percorreva a piedi via Marconi: probabilmente i carabinieri nutrivano sospetti su di lui e hanno deciso di fermarlo. Con sé aveva una sigaretta contenente circa mezzo grammo di marijuana. L’esito positivo dell’accertamento ha fatto scattare la perquisizione domiciliare che ha portato al ritrovamento di una serra realizzata con un pannello ed una lampada a led che assicurava il necessario calore alle piante, un estrattore d’aria che invece garantiva il mantenimento della temperatura, due motorini per il ricircolo dell’aria e due piccoli frigoriferi portatili. Nella serra trovate tre piante di canapa alte circa 60 centimetri e due buste di plastica contenenti 120 grammi di marijuana, una decine di rami di infiorescenze essiccate per un peso di 230 grammi, un bilancino di precisione e un grinder, lo strumento utilizzato per sminuzzare le foglie di canapa. Tutto è stato sequestrato ed inviato al Laboratorio analisi stupefacenti di Milano.

Umberto Zanichelli