Travagliato, giovane bresciano di 24 anni aveva una coltivazione di marijuana in casa: arrestato

Aveva allestito una serra dove coltivava marijuana che poi vendeva ai consumatori della zona. La scorsa notte a Travagliato, in provincia di Brescia, attorno alle tre, i carabinieri della Sezione radiomobile di Chiari stavano pattugliando una zona frequentata da spacciatori. A un certo punto hanno notato un giovane sospetto e lo hanno controllato: il ragazzo, un bresciano di 24 anni, aveva addosso alcune dosi di cannabis.

Dopo il ritrovamento, i militari hanno perquisito la casa del giovane e lì hanno trovato una serra per la coltivazione della marijuana. C’erano circa 40 arbusti e diverse dosi pronte per essere distribuite ai consumatori. Il giovane è stato pertanto denunciato per la coltivazione e la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.