Temporale a Brescia: due ragazzi si buttano con il bob nella discesa invasa dall’acqua VIDEO

Il passatempo pare piuttosto pericoloso, anche se i due “sportivi improvvisati” sembrano divertirsi oltremodo. Scene dal temporale che si è abbattuto ieri, mercoledì 24 maggio, sulla provincia di Brescia, nel corso della prima serata.

Mentre numerosi automobilisti erano bloccati nelle loro auto e anche i bus pubblici avevano il loro bel daffare a cercare di procedere lungo le strade invase d’acqua, c’è stato anche chi ha provato a trovare il lato divertente della breve ondata di maltempo. A documentare la “scorribanda” di due giovani nel quartiere di Sant’Eufemia, nella parte alta della città della Leonessa, è un video, circolato sui social network fin dalla serata di ieri.

Le immagini sono girate dall’alto, probabilmente da un balcone o da una terrazza. Inizialmente si vede un torrente d’acqua che invade una strada in discesa, frutto di un allagamento provocato dal temporale e dell’apertura di un chiusino, forse rialzato a causa della spinta violenta dell’acqua.

Poi l’inquadratura si sposta verso l’alto, inquadrando due figurine che scivolano su quella che sembra una tavola lungo il pendio. Mentre la discesa continua – anche grazie ai commenti in sottofondo – si scopre che si tratta di due ragazzi a bordo di un bob, impegnati a scendere lungo il pendio. Peccato che la pista non sia coperta di neve e neppure dotata delle necessarie protezioni di sicurezza, ma sia una rampa improvvisata invasa dall’acqua. Tant’è. L’importante è che i due – come sembra – non si siano fatti alcun male.