Maltempo nel Bresciano, allagamenti e frana sulla Sp 345 a Bovegno. La conta dei danni

Brescia, 25 maggio 2023 – Su Brescia stamani è tornato il sole. Oltre a dare un po’ di tepore, i suoi raggi rendono ancora più drammatici i danni provocati ieri dalla “bomba” d’acqua che ha provocato danni ingentissimi a Nave, a Rezzato, in città, nell’hinterland, in Valtrompia, dove Collio è quasi isolata a causa degli smottamenti e sul lago d’Iseo. In pochi minuti, difatti, in alcune aree sono scesi ben 65 millimetri di pioggia, mentre in altre ha piovuto forte e costantemente per tutta notte.

A Caino, per esempio sono caduti 107 mm di pioggia, a Nave 81,3, a Brescia Chiesanuova 80 e a Lumezzane 76,7mm.

A causare il disastro è stata una “Shelf Cloud”, ovvero una nube ha mensola, che ha fatto cadere le gocce con la velocità di 500millimetri al minuto. Per oggi, come si legge sul sito di Unibs "a seguito delle abbondanti precipitazioni verificatesi nel pomeriggio del 24 maggio 2023 che hanno provocato allagamenti negli stabili universitari dell’area nord, con Decreto Rettorale è stata disposta la sospensione dell'attività didattica, ad eccezione degli esami di laurea, per l’intera giornata di giovedì 25 maggio 2023 per le aree di ingegneria e medicina al fine di consentire gli interventi di ripristino”.

Le auto finite in acqua a Rezzato

Nella notte i vigili del fuoco hanno effettuato una 40ina di uscite. Tra i danni più ingenti vi sono quelli a un parcheggio vicino al Naviglio grande di Rezzato, dove l’argine ha ceduto lasciando le auto in bilico sul corso d’acqua. Gravi danni si sono registrati anche al supermercato Tosano. A Nave e in città con vari sottopassi allagati, oltre alle sedi universitarie e a un’area della stazione.

Frana sulla Sp 345 a Bovegno

A Bovegno si è verificato uno smottamento lungo la strada 345, al chilometro 30+800. La strada è attualmente chiusa. Non solo: è anche chiusa la strada che da Castello conduce a Castivo e poi alla 345. Le auto dirette a Collio devono fermarsi a Bovegno e quelle verso Brescia alla Ferromin. Collio, San Colombano e il Maniva si possono raggiungere solamente tramite Memmo-Graticelle. Per la giornata odierna sono previsti probabili altri rovesci di pioggia.