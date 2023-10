Samuel Dilas, il ricordo e il dolore per la morte del giocatore del Lumezzane Basket

Dopo il triste annuncio, il cordoglio del web. Il Lumezzane Basket, intorno alle 18, ha annunciato con un comunicato ufficiale sul proprio sito e sui i canali social il decesso di Samuel Dilas, il giovane pivot 24enne arrivato tra le fila della società bresciana solo quest'estate.

La grafica con cui il Lumezzane Basket a luglio aveva annunciato l'arrivo di Dilas

A "Samu", come lo ricorda il Lumezzane nel comunicato di addio, erano bastati pochi mesi per entrare nel cuore di tifosi, compagni e anche avversari. Sotto il post sulla pagina facebook BVL Basket Virtus Lumezzane, in tanti hanno voluto lasciare un ricordo per un ragazzo che aveva conquistato tutti. "Non ci sono parole, condoglianze alla famiglia di Samuel e alla BVL Basket Virtus Lumezzane", scrive Josehf Facchini, sindaco di Lumezzane. E ancora: "È profondamente ingiusto e quasi inconcepibile che a lasciare questa terra sia un ragazzo di poco più di 20 anni, con tutta una vita davanti. Un lumezzanese d’adozione, salito fin nella nostra valle per inseguire il suo sogno sui campi da basket. Dopo ore di silenziosa speranza, il dolore di oggi è troppo grande da comprendere o accettare. A nome della Provincia di Brescia, le più sentite condoglianze ai familiari e profondo cordoglio. Una preghiera per Samuel" commenta Giacomo Zobbio, consigliere della provincia di Brescia.

Ma a lasciare un pensiero per Samuel ci hanno pensato anche squadre avversarie. Come per esempio il Corona Platina Piadena, società di basket che partecipa al campionato di Serie B Interregionale ("Sentite condoglianze ai familiari e a tutti voi BVL Basket Virtus Lumezzane ") o il Basket Team 1995 Pizzighettone("Senza parole Un abbraccio alla famiglia e a tutti voi Condoglianze ").

Tra il cordoglio generale, Michele Castagna, che nel tempo libero fa l'arbitro di basket, ha fatto emergere tutto il suo sconforto: "Sono davvero scioccato. L'ho fischiato più volte in amichevole a settembre e non riesco a crederci".