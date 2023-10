È morto Samuel Dilas, il giocatore di basket di 24 anni del Lumezzane: cosa gli è successo

Lumezzane, 15 ottobre 2023 – È morto Samuel Dilas, il giocatore di basket di 24 anni ricoverato da venerdì sera per un grave malore. Dopo giorni di preghiere, il lutto ha colpito la sua famiglia e le comunità di Lumezzane e Novellara, in provincia di Reggio Emilia. L’atleta militava nella Virtus Lumezzane, club impegnato nel campionato di serie B nazionale.

Il ragazzo era stato ricoverato agli Spedali Civili di Brescia, nel reparto di Terapia intensiva, dopo aver accusato un grave malore nella serata di venerdì. Il giovane, classe 1999, trascorsi anche in A2 con la maglia di Forlì, oltre che ad Avellino, ala-centro di ruolo, era stato appena dimesso dal noscomio bresciano, dopo un ricovero di due settimane per una polmonite.

Secondo quanto è stato ricostruito Samuel ha iniziato a stare male venerdì in serata. Lamentava un forte dolore alla gamba destra, che si è rapidamente diffuso nel resto del corpo. Subito è stato riportato in ospedale, dove i medici hanno deciso di intervenire d’urgenza. Successivamente il ragazzo è stato vittima di diversi trombi. L’improvvisa evoluzione del suo quadro clinico non avrebbe legami con la polmonite per cui era stato ricoverato due settimane fa.

Sono rimasti al suo fianco fino all’ultimo papà Torsen, nato in Croazia ma da tempo residente nel Reggiano, e mamma Chiara. Con lui anche alcuni compagni di squadra. La Virtus Lumezzane aveva chiesto e ottenuto il rinvio della gara che avrebbe dovuto disputare in trasferta a Padova.

Profilo e carriera

Samuel Dilas era nato il 24 maggio 1999. Era alto 2.06 metri e pesa 106 chili. A Lumezzane indossava il numero 18 e giocava sotto canestro, alternandosi nei ruoli di centro e ala forte. Era arrivato in Valgobbia nell’estate del 2021.

Dopo gli inizi nella Pallacanestro Novellara, squadra della cittadina in cui abita con la famiglia, era passato alla Reggiana. Dal club finalista per lo scudetto nel 2014-2015 e 2015-2016 ha fatto poi rientro alla base, vincendo lo scudetto Élite Under 18 ed esordendo anche in C Silver.

Nel 2018/2019 si era diviso fra Bertinoro e Forlì, in serie A2. Qui era rimasto, salvo un’esperienza ad Avellino in C Gold, fino all’arrivo a Lumezzane, dove negli ultimi giorni hanno fanno tutti il tifo per lui.