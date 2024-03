Brescia, a Roè Volciano torna in classe la 15enne che ha accoltellato la coetanea: rispedita a casa

Roè Volciano (Brescia), 23 marzo 2024 – La 15enne denunciata per avere accoltellato una ragazzina di 14 anni, per motivi forse legati a una rivalità in amore, ieri si è regolarmente presentata all’istituto scolastico che frequenta, accompagnata dai genitori.

I compagni di scuola, nonostante non se ne sia fatto il nome sui giornali e in televisione, ne conoscono l’identità. Molti si sono dimostrati irritati, quando non infuriati, altri hanno avuto molta paura delle eventuali reazioni della giovane di origini nordafricane.

Rimandata a casa, la 15enne è stata denunciata e non arrestata: i genitori forse pensavano di poter contribuire a migliorare la situazione portandola a scuola.

Intanto le forze dell'ordine continuano a cercare di chiarire i fatti con l'esattezza, mentre la ragazza accoltellata brutalmente fuori da scuola dalla coetanea resta agli Spedali Civili di Brescia, in situazione stazionaria ma non in pericolo di vita.