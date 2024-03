Shock a Roè Volciano, la lite tra due ragazzine finisce a coltellate. Decine di coetanei le incitano e le filmano

Roè Volciano (Brescia) – Litigano alla fermata della corriera che le riporta a casa dopo la scuola, all’apice della rabbia una tira fuori il coltello e si avventa sull’altra, la ferisce ripetutamente, poi cerca di dileguarsi, il tutto sotto gli occhi di decine di coetanei che fanno il tifo, si dividono in fazioni e riprendono la scena con lo smartphone.

Due frame del video

Sconcertante esplosione di violenza tra due studentesse ieri pomeriggio a Roè Volciano, centro a metà strada tra il Garda e la Vallesabbia. Una delle giovanissime frequenta l’Itis di Salò. L’altra una scuola professionale a Villanuova sul Clisi. Erano circa le 15 quando si è verificato l’episodio in questione, i cui contorni sono ancora da definire ma che ha fatto finire la più grande in ospedale in condizioni serie, e che in base alle prime informazioni sembra generato dalla gelosia per un ragazzo conteso.

Le protagoniste, una appunto di quindici anni, l’altra di quattordici, entrambe nate a Brescia da famiglie di origine nordafricana, si trovavano alla fermata dell’autobus, a quell’ora molto affollata di studenti, quando è scoppiata la lite. Una lite dai toni sempre più accesi, iniziata con insulti e minacce e poi sfociata in vie di fatto. È un miracolo che non ci sia scappato il morto. La quattordicenne ha estratto un coltello e ha aggredito la presunta rivale, colpendola a un fianco, a una gamba, a una mano, senza pietà, mentre attorno alle due si assiepavano coetanei urlanti che le incitavano a proseguire.

Tenendo rigorosamente il telefonino acceso in modalità video, per riprendere lo spettacolo di lì a poco rimbalzato sui social. Alcuni passanti si sono messi di mezzo per dividere le contendenti e non è mancato chi ha rimediato qualche schiaffone. Nel parapiglia generale, qualcuno ha chiamato il 112, e sul posto sono arrivati i soccorritori e i carabinieri.

La ragazza ferita è stata portata in codice rosso all’ospedale Civile di Brescia. È in condizioni critiche ma la lama non avrebbe colpito organi vitali, dunque dovrebbe salvarsi. Quanto all’autrice dell’aggressione, aveva cercato di dileguarsi. È stata raggiunta mentre era ancora nei dintorni dai militari, che l’hanno accompagnata in caserma e fermata. La procura dei minorenni valuta a suo carico un’accusa di tentato omicidio, e nelle prossime ore vaglierà altre posizioni, per capire se ci sono ulteriori responsabilità. Anche il coltello è stato recuperato: la quattordicenne avrebbe cercato di sbarazzarsene durante la fuga affidandolo a un’amica.