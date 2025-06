“Ci sono tre ragazzi che si fanno selfie con le armi in mano”: allarme nel parcheggio del supermercato

Brescia – Si riprendevano nel centro di Brescia e in altre zone riconoscibili della città con in mano delle armi, apparentemente vere. Per questo sono finiti nei guai. Ieri mattina gli investigatori della Squadra Mobile della Polizia di Stato hanno eseguito perquisizioni personali e domiciliari nei confronti di due minorenni ripresi con una pistola tra le mani. Tutto è poi finito online e lì è stato visto dagli investigatori, allertati dalla segnalazione di un cittadino che aveva riferito di aver visto tre giovani, nel parcheggio del Supermercato “Italmark” di via Marchetti, in centro Città, intenti a fotografarsi con un’arma da fuoco.

Le indagini condotte dalla Squadra Mobile della Questura di Brescia, supportate dall’analisi dei sistemi di videosorveglianza, hanno consentito di ricostruire gli spostamenti del gruppo e di identificarne due componenti. A conferma della loro identità, durante le perquisizioni effettuate dagli Agenti della Polizia di Stato, sono stati trovati gli indumenti che i minori indossavano nel video. Sono stati entrambi accompagnati in Questura dove sono stati denunciati per porto abusivo d’ arma.

“L’episodio sottolinea l’importanza della collaborazione tra cittadini e Forze dell’Ordine, nonché l’efficacia degli Strumenti di Prevenzione e Controllo del Territorio – ha sottolineato il Questore della Provincia di Brescia Paolo Sartori –. La Prevenzione e la diffusione della cultura della legalità sono gli strumenti più efficaci per proteggere i nostri giovani e garantire la sicurezza collettiva”.